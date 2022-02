Ia-ți gunoiul înapoi! Cine spune ca romanilor nu le pasa de mediul inconjurator? O femeie, pasagera intr-un autoturism care aștepta la coada formata pe un drum național, a primit inapoi de la un șofer gunoiul pe care l-a aruncat pe geamul mașinii. Imaginile postate pe o rețea de socializare de șoferul cu spirit civic arata cum acesta oprește […] The post Ia-ți gunoiul inapoi! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2, va debuta, miercuri, in sezonul 2022, la simplu, in competitia de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1. Simona Halep va evolua, nu inainte de ora 11.30, pe Rod Laver Arena, cu australianca Destanee Aiava, locul 316 WTA, venita din calificari,…

- Odata cu creșterea salariului mediu brut pe economie, de la 1 ianuarie 2022, s-a majorat și ajutorul financiar pe care il primesc rudele unei persoane decedate. Pana acum, caștigul salarial mediu brut era de 5.380 de lei, iar de la 1 ianuarie 2022 ajunge la valoarea de 6.095 de lei, scrie bzi.ro. Cuantumul…

- Oamenii de știința francezi au descoperit o noua varianta a SARS-CoV-2. Are 46 de mutații, dintre care unele care o pot face mai rezistenta la vaccinuri și mai contagioasa. Noua varianta ii ingrijoreaza pe oamenii de știința, dupa ce in sudul Franței a fost descoperit un focar. Totuși, sunt puține semne…

- In primele zile ale noului an, polițiștii au prins motocicliști și șoferi care au incalcat legea. Polițiștii Biroului Rutier au oprit, duminica, participanți la trafic, care circulau cu viteze nepermise in localitați, iar alții conduceau sub influența drogurilor. Pe DN2, un motociclist care circula…

- De anul acesta, bucureștenii vor plati cu pana la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare in apropierea locuințelor. Noile tarife difera in funcție de zona. Capitala este imparțita in patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpa fiind A, care reprezinta centrul. In aceasta parte, creșterea a fost de la 84…

- La inceputul anului urmator, romanii vor plati prețuri destul de piperate la energia electrica; asta, pentru ca unii consumatori nu au primit nici pana acum factura la energie pentru luna noiembrie. Astfel, in ianurie, vor fi nevoiti sa achite doua facturi. Romanii vor intra in noul an cu datorii enorme.…

- Autoritațile au transmis ca 13 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost depistate luni, 27 decembrie, in Romania. Astfel, totalul cazurilor din țara noastra a ajuns la 38 de infectari. Cele mai multe dintre cele de astazi au fost depistate in București, 10 mai exact, alte doua sunt in județul…

- Un tanar de 15 ani a fost recuperat de salvamontiștii din Bușteni, județul Prahova, dupa ce a cazut cu ATV-ul 10 metri intr-o rapa și a suferit o fractura deschisa la un picior. Baiatul a fost preluat cu targa si dus pana la un echipaj SMURD care l-a transportat la spital. Potrivit reprezentanților…