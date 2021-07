Ia peste un milion de euro pentru o postare pe Instagram. Cine este vedeta care produce colosala sumă doar în doar câteva secunde Ia peste un milion de euro pentru o postare pe Instagram. In cateva secunde ii intra in cont acesta suma exorbitanta pe care majoritatea oamenilor nu o caștiga dupa o viața intreaga de munca. Cristiano Ronaldo (36 de ani) este fericita personalitate a sportului in fața caruia mari branduri ale lumii iși doresc ”atenția” lui contracost, fie și pentru o postare pe Instagram.Carieras a de fotbalist popular i-a deschis calea catre venituri din publicitate. Se poate spune ca Ronaldo caștiga mai mulți bani din online decat din fotbal. Potrivit HopperHQ.com, Cristiano Ronaldo primește peste 1,6 milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

