Stiri pe aceeasi tema

- Play-off Liga Naționala de handbal masculin 2018. Azi se joaca Dinamo – Dobrogea Sud Constanța. Toate rezultatele. ACTUALIZARE 18 aprilie. Meciul 2 Miercuri, 18 aprilie, 18.30: Dunarea Calarași – Potaissa Turda 25-26 (0-2) Joi, 19 aprilie, 17.30: Minaur – Steaua (0-1) Joi 19 aprilie, 17.30: Poli Timișoara…

- Play-off Liga Naționala de handbal masculin 2018. Azi se joaca Dinamo – Dobrogea Sud Constanța. Toate rezultatele. CSM București – Poli Timișoara 28-29 dupa aruncarile de la șapte metri (12-11, 25-25) CSM București: Sunjic, Ciobanu, Blazevic (portari), Garcia Robledo 10 goluri, Georgievski 7, Tioumentsev…

- Doar actualii ocupanți cu delegație ai posturilor de consilier juridic și auditor, scoase la concurs de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea, s-au inscris la examen, așa cum Monitorul de Vrancea a prevazut. Cel mai probabil acest lucru s-a intamplat ca urmare a faptului ca…

- Potrivit declaratiei de avere publicate in luna iunie 2017, Dorina Ionescu, sef Serviciu Resurse Umane, Secretariat, Arhiva in cadrul Societatii Nationale Aeroportul international Mihail Kogalniceanu, detine doua terenuri agricole de 1.012 mp, respectiv 700 mp, in localitatea Mihail Kogalniceanu achizitionate…

- Rezultatele inregistrate joi, 15 februarie, in mansa I a 16-imilor Europa League: Astana - Sporting Lisabona 1-3 Au marcat: Marin Tomasov 7, respectiv Bruno Fernandes 48 - penalty, Gelson Martins 50, Seydou Doumbia 55. Cartonas rosu: Iuri Logvinenko (Astana, 62). Olympique Marseille - Sporting Braga…

- Un moment nostim a avut loc azi-dimineața, in cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Buzau. Totul a inceput in momentul in care, ajuns la proiectul referitor la SCM Gloria Buzau, consilierul municipal George Vlad a cerut dreptul la cuvant pentru a aduce in discuție o situație pe care o considera…

- Preturile garsonierelor au crescut cu 9% in 2017 comparativ cu 2016, in timp ce preturile apartamentelor cu doua camere au crescut cu 7%, arata un studiu al administratorilor portalului de anunturi olx.ro, potrivit Mediafax. In cazul apartamentelor cu trei si patru camere, preturile au crescut cu 2%.

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB) înregistrat în primele 11 luni ale anului trecut, arata datele Ministerului…