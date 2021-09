„Ia banii și fugi!”: scandal în lumea artei Cand s-a deschis vineri o expoziție despre viitorul forței de munca la un muzeu de arta danez, vizitatorii ar fi trebuit sa vada doua rame mari de tabla pline cu bancnote in valoare totala de 84.000 de dolari. Piesele urmau sa fie reproduceri a doua lucrari ale artistului Jens Haaning, care anterior folosea numerar incadrat […] The post „Ia banii și fugi!”: scandal in lumea artei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

