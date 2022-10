Stiri pe aceeasi tema

- Politistii, impreuna cu cei de la Antidrog si jandarmii, merg in scoli, unde deruleaza o campanie de informare si preventie. Proiectul se numeste „Ia atitudine, spune stop violentei!” si vine pe fondul cresterii numarului de incidente in unitatile de invatamant de la Vaslui, transmite corespondenta…

- Potrivit Comunicatului de presa oficial, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzau organizeaza concursuri in vederea ocuparii a doua posturi vacante, prin incadrare directa sau rechemare in activitate, astfel: - 1 post de ofițer specialist II Informare, relații publice și cu publicul; - 1 post de subofițer…

- Masurile luate de Poliția și Jandarmeria din Alba pentru inceput de an școlar in siguranța. Patrule in apropierea școlilor Inspectoratul de Poliție Județean Alba și Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba anunța masurile luate pentru inceput de an școlar in siguranța, in județ. Inspectoratul de Poliție…

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad anunța ca a luat toate masurile necesare pentru un inceput de an școlar in liniște și siguranța, fiind efectuate verificari inainte de startul cursurilor, dar și stabilite prioritați de acțiune dupa ce elevii vor incepe efectiv orele.

- 83 de fapte penale au fost inregistrate de polițiștii suceveni, anul școlar trecut, in incinta (cele mai multe) și in zonele apropiate unitaților de invațamant preuniversitar.Potrivit datelor primite de la Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, 51 fapte penale au fost sesizate in școlile din ...

- Asociația Comunitatea Moto Cluj, in parteneriat cu Timo Moto, WideRoad și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, in calitate de organizatori, lanseaza o invitație publicului simpatizant, sambata, 27 august, la un inedit Workshop auto-moto de informare, salvare și prevenire a accidentelor rutiere.…

- Campania ,,Misiune Zero Copii neasigurați” pentru prevenirea victimizarii copiilor, pasageri in autovehicule, continua in județul Brașov prin desfașurarea de acțiuni specifice, organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov in parteneriat cu OMV Petrom. Utilizarea dispozitivelor de siguranța…

- Ținand cont de temperaturile ridicate, prognozate pentru perioada imediat urmatoare, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș transmite participanților la trafic cateva recomandari pentru a reduce riscul de a fi implicați in evenimente negative: • Asigurați-va ca presiunea din pneuri este cea…