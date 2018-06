I WOOD BE, afacerea din lemn a unei tinere din Pascani

Stiri pe aceeasi tema

- Simpatizati ai PSD au plecat sambata de la Iasi spre Bucuresti cu un tren inchiriat de social-democrati. Garnitura are puncte de oprire in Pascani si Bacau pentru a lua si alte persoane participante la mitingul din Piata Victoriei.

- Technovation Challenge Romania by UPC a luat sfarșit, dar cele mai mari emoții abia acum incep. Trei echipe de fete au ajuns in semifinala internaționala dupa prezentarea live a proiectelor, care a avut loc weekendul trecut in București. Kernel Panic, Mission4society și B.I.D.D. sunt echipele ale caror…

- O tanara originara din Pascani, sotie si mama a unui baietel de 8 ani, si-a pierdut viata in apropiere de Roma in urma unui accident rutier. O clipa de neatentie a costat-o viata. Femeia se numeste Nicoleta Laura Bistriceanu si are 37 de ani. Ea si-a gasit sfarsitul pe via Nomentana, langa Roma, in…

- Un copil s-a electrocutat in gara din Stolniceni Prajescu, Iași, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren. Baiatul de 10 ani s-a ales cu arsuri grave și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti. Minorul are arsuri de gradele III si IV pe 60 la suta din suprafata…

- O companie fondata de emirul din Abu Dhabi poarta negocieri pentru a prelua firma care se ocupa de cultivarea terenului in arenda. Valoarea tranzacției poate ajunge, conform unor surse, la 200 de milioane de euro. Arabii vor sa faca in Insula Mare a Brailei cea mai mare ferma de lucerna din lume,…

- Bogdan și Ștefan sunt doi tineri care nu au implinit inca 30 de ani și duc mai departe afacerea familiei, aceea de a construi case din lemn. Au vrut sa faca altceva in viața, dar, cum de mici s-au jucat in atelierul de lucru al parinților, au prins drag de lemn și au calcat pe urmele acestora, devenind…