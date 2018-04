Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate sunt caile dragostei! Dupa desparțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt a fost cuplat, de presa de peste Ocean, cu majoritatea femeilor singure de la Hollywood. Nicio idila insa nu s-a concretizat intr-o poveste de dragoste. Cel puțin pana acum… Se pare ca Brad Pitt este indragostit pana peste…

- In timp ce toata lumea spera la o impacare intre Brad Pitt și Angelina Jolie, iata ca actorul traia o frumoasa poveste de dragoste cu o alta femeie. Ea e Neri Oxman, arhitecta de profesie, in varsta de 42 de ani, pe care Brad a cunoscut-o in urma cu aproape un an și de care s-a indragostit treptat,…

- Presa americana vuiește de zvonuri legate de cine este noua iubita a lui Brad Pitt. Celebrul actor a trecut peste divorțul de Angelina Jolie și a facut o noua cucerire. Deși s-a zvonit ca ar fi revenit in brațele primei soții, Jennifer Aniston, revista People a titrat ca starul se iubește cu Neri Oxman.…

