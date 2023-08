Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 04.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera un cetațean roman in varsta de 31 de ani, conducand o autoutilitara marca Mercedes Benz, pe care erau aplicate placuțe de inmatriculare provizorii specifice…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu trei tone de articole second-hand provenite din Germania. Duminica, 09 iulie a.c., in jurul orei 13.30, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat, la controlul de frontiera, un tanar din județul Satu Mare care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. In aceasta dimineața, in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Intr-o operațiune comuna a Poliției de Frontiera Satu Mare și a Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, un camion incarcat cu 15 tone de haine second-hand provenite din Germania a fost oprit la Punctul de Trecere a Frontierei Petea și trimis inapoi in Ungaria. Marți, 4 iulie, la ora 10:30,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea cerceteaza un cetațean roman care a incercat sa intre in Romania fara a se prezenta la controlul de frontiera. Duminica, 02 iulie a.c., in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea colegii noștri au observat o persoana care se deplasa pe…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat, la controlul de frontiera, o femeie din județul Harghita care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. Azi, in jurul orei 07.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- In cursul zilei de marți, 23 mai, in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un tanar in varsta de 32 de ani, domiciliat in județul Botoșani. Cu ocazia formalitatilor pentru intrarea in țara, la controlul efectuat de catre politisti,…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un maramureșean pe numele caruia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. In cursul zilei de marți, 16 mai a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare in…