I s-a pus pata pe bancă! REȘIȚA – Ca si cum s-ar fi instapanit pe aceasta banca din statia Intim, pe care nu da voie nimanui sa se aseze, cineva isi lasa cu insistenta semnatura de vreo trei saptamani incoace, manjind-o cu un strat gros de vaselina albastra! Degeaba au incercat angajati din cadrul Primariei sa curete, deloc usor, banca atunci cand au efectuat si lucrari de cosire a spatiului verde, fiindca faptasul, nevazut si nestiut inca de nimeni, a revenit ferm cu aceeasi „capodopera“. I s-a pus pata pe banca asta! FOTO: A.G. Articolul I s-a pus pata pe banca! apare prima data in Caon.ro . Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In debutul volumului ”Creionul de tamplarie”, aparut recent la Editura Humanitas, un melanj destul de eclectic de impresii, confesiuni, discursuri, cronici, pareri, Mircea Cartarescu porneste de la intalniri (reale) cu G. Calinescu, Serban Cioculescu, Geo Bogza, Marin Preda si Nichita Stanescu si continua…

- RESITA – Acesta este rezultatul celor patru probe recoltate de pe cadavre si din jgheabul de adapare, trimise la Bucuresti de DSVSA CS! Cele 140 de oi si miei care au murit dupa ce s-au adapat dintr-un jgheab in Saptamana Mare, pe o pasune din satul Zorile, langa Caransebes, se pare ca au fost intentionat…

- Omul de afaceri Irinel Columbeanu a ajuns sa locuiasca in chirie și sa conduca o mașina second-hand dupa ce a pierdut averea de zeci de milioane de euro, scrie Cancan. Primele probleme ale milionarului au aparut in 2012, cand nu a mai reușit sa achite ratele pentru un credit de 5,5 milioane de euro,…

- REȘIȚA – Una din echipele afectate de deciziile Consiliului de Administrație al FRH este CSM Reșița, condamnata practic sa retrogradeze direct in urma modificarii sistemului competițional! Practic, gruparea banațeana este privata de șansa de a lupta in play-out pentru menținerea in primul eșalon, alaturi…

- ADVERTORIAL. VANZARI BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITAȚILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria orașului Anina,…

- CARAS-SEVERIN – Premierul Orban a deschis Cutia Pandorei in clipa in care a decis sa asigure un acces mai facil la indemnizatiile de somaj tehnic. Nu mai putin de 471 de angajatori din Caras-Severin au facut deja cereri. In paralel, a sarit peste dublu cifra celor ramasi fara serviciu… Portile inscrierilor…

- In vederea prevenirii raspandirii infecției cu COVID-19, Primaria comunei Dobroești vine in sprijinul persoanelor de peste 65 ani, fara aparținatori, pentru a minimaliza riscul de contaminare. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 494 Acestea pot apela numarul de telefon 0374.555.673…

- Avand in vedere contextul epidemiologic actual, Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orașului Pantelimon anunța ca nu va mai lucra cu publicul in perioada 16-23 martie 2020. Documentele in vederea obținerii: certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare,…