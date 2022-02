Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 februarie 2022, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat, de 40 ani, din comuna Cetatea de Balta, in timp ce conducea un moped, pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto,…

- Vineri, 4 februarie, polițiștii Secței 5 Poliție Rurala Hida au depistat in trafic un adolescent in timp ce conducea un moped pe drumurile publice. Din verificarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In cauza, polițiștii…

- La data de 14 ianuarie 2022, in jurul orei 21,40, polițiștii din Sebeș au depistat un minor de 17 ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Molidului din Petrești, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Din cercetari a rezultat ca minorul ar fi…

- O romanca insarcinata a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce iubitul ei care nu avea permis de conducere a facut un accident rutier. Barbatul a fost acuzat pentru ucidere din culpa și va face inchisoare in Italia.

- Mircea Baluș este condamnat definitiv pentru infracțiuni la regimul circulației, respectiv conducere fara permis și a fugit din țara la mijlocul lunii noiembrie pentru a scapa de inchisoare.Era dat in urmarire generala, anunțul fiind postat și pe site-ul Poliției Romane.Curtea de Apel din Arad l-a condamnat…

- Doi tineri din Arad s-au gandit sa petreaca ziua de Sfantul Nicolae intr-un mod cat mai periculos cu putința. Cei doi barbați au consumat bauturi alcoolice, apoi au decis sa fure o mașina neinmatriculata și sa iasa la plimbare, deși nu dețineau permis de conducere. Iata cum au fost prinși de catre oamenii…

- Un barbat din Navodari a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce s-a descoperit ca s-a casatorit cu trei femei. Judecatoria Constanța a decis și anularea a doua dintre certificatele de casatorie. Cornel Craciun a fost condamnat in 2019 la șase luni de inchisoare cu suspendare pentru bigamie.…

- Ieri, 2 decembrie 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat și reținut un barbat, de 56 de ani din comuna Daia Romana, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Sebeș. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate…