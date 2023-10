Stiri pe aceeasi tema

- Editia din acest an a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native din Targu Mureș – pe langa cele 38 de scurtmetraje in concurs si cele mai recente lungmetraje romanesti si maghiare – va invita și la experiențe muzicale. Iubitorii muzicii vor avea parte de concerte de calitate in…

- Editia din acest an a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native din Targu-Mureș – pe langa cele 38 de scurtmetraje in concurs si cele mai recente lungmetraje romanesti si maghiare – va invita și la experiențe muzicale. Iubitorii muzicii vor avea parte de concerte de calitate in…

- Ștafeta veteranilor, eveniment organizat de Invictus Romania in contextul manifestarilor dedicate Zilei Armatei Romaniei, va ajunge joi, 12 octombrie la Targu Mureș purtata de voluntarii din Odorheiu Secuiesc. Ca in fiecare an, volutarii Invictus din Targu Mureș vor participa și anul acesta și vor purta…

- Expozitia Vatra Verde, care anul acesta a reprezentat Romania la expozitia de design de la Londra, prezentand o instalatie formata din obiecte reciclate de care se pot bucura inclusiv nevazatorii, va fi expusa la a IX-a editie a spatiului de arta contemporana Sfera, recunoscut ca Szfera Festival, care…

- Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a organizat joi, 17 august, o conferința de presa prin care s-a dorit aducerea la cunoștința a unor detalii referitoare la hotararea pronunțata recent de catre Federația Internaționala de Baschet (FIBA) prin care s-a statuat ca CSM Targu Mureș…

- In perioada 8 – 13 augus, la Targu Mureș va avea loc ediția cu numarul XVIII a Festivalului International de Chitara Harmonia Cordis. Ziua 1 (marți 08.08.2023) Festivalul va debuta marți, 8 august, ora 19 la Palatul Culturii cu recitalurile susținute de Bogdan Mihailescu (Romania), Anton Baranov (Rusia),…

- In perioada 8-13 august, liniștea municipiului Targu Mureș va fi frumos „tulburata" de sunetul chitare acustice cu ocazia ediției cu numarul XVIII a Festivalului International de Chitara "Harmonia Cordis". Evenimentul va fi gazduit de Palatul Culturii și Cetatea Medievala pentru partea de concerte și…

- Antigalerie Cactus, un spațiu creativ dedicat tuturor artiștilor, aflat pe strada Aurel Filimon nr. 14 Targu Mureș, organizeaza in perioada 14 – 18 august o tabara creativa pentru adolescenți, intre orele 15.00 – 19.00. Printre activitațile taberei se numara și teatrul, improvizația, tabara avand la…