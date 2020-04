I-au prins pe chinezi! Falsuri peste falsuri, menționate într-un raport incredibil China a cautat sa blocheze un raport al Uniunii Europene in care era sustinut ca Beijingul raspandea informatii false despre epidemia de coronavirus, potrivit mai multor surse citate de Reuters. Raportul a fost facut public, intr-un final, cu unele critici facute Guvernului chinez inlaturate, scrie news.ro. Misiunea chineza la UE nu a comentat, iar Ministerul chinez de Externe nu a raspuns inca solicitarilor. Un purtator de cuvant al UE a spus ca „nu comentam niciodata pe continut sau presupus continut al diplomatilor interni si din comunicarea cu parteneri din alte tari”. Un alt oficial UE… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

