Doi cetățeni ucraineni au fost prinși de polițiștii de frontiera cand, aflați intr-o ambarcațiune, pescuiau aproape de malul romanesc al brațului Chilia. S-a intamplat in cursul zilei precedente, dar detalii despre acest caz s-au aflat miercuri. Concret, intr-un comunicat datand din 5 aprilie s-a anunțat ca politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au […]