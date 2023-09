I-au prins! Doi tineri simulau accidente rutiere și cereau despăgubiri Doi tineri, suspectați ca au simulat mai multe accidente rutiere soldate cu pagube materiale, pe raza județului Sibiu, pentru a incasa despagubiri, respectiv banii din asigurari, au fost reținuți. Politistii si procurorii au facut mai multe percheziții in Sibiu si Selimbar. „La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din […] The post I-au prins! Doi tineri simulau accidente rutiere și cereau despagubiri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

