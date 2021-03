Stiri pe aceeasi tema

- 40 de copii in stare critica au murit in ultimii doi ani, așteptand sa fie transferați in spitale in care sa poata fi tratați. Medicul Catalin Carstoveanu, de la Spitalul Marie Curie, trage un nou semnal de alarma asupra starii unui sistem de sanatate in care copiii ajung in spitale care nu au dotari…

- Un incendiu a izbucnit marți intr-un bloc din municipiul Constanța. O femeie de 57 de ani, proprietar al apartamentului, a murit, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul 6 pentru a fugi din calea flacarilor.Ambulanța Constanța a pronunțat decesul femeii care a cazut de la etajul 7.

- Sfarsit cumplit pentru doi tineri din Cotofenii din Fața, judetul Dolj. Carmen, 25 de ani, si Claudiu, 26 de ani, au fost gasiti morti in baie vineri, 12 februarie. Polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat ca mirosea puternic a gaze, a informat ObservatorNews. Unul dintre apropiații fetei…

- Sfarsit cumplit pentru doi tineri iubiti din Cotofeni, judetul Dolj. Carmen si Claudiu, in varsta de 25 si, respectiv 26 de ani, au fost gasiti morti in baie. Straniu este ca tatal fetei a murit tot acolo, in urma cu doar doua luni, din aceeasi cauza.

- Cel putin 42 de persoane au murit in urma puternicului cutremur produs vineri in insula indoneziana Sulawesi, au anuntat autoritatile. Echipele de salvatori cauta printre ruinele mai multor cladiri prabusite, printre care si un spital, in speranta de a gasi supravietuitori, informeaza AFP.

- Salvatorii montani au ajuns la locul accidentului unde au gasit doua persoane decedate. "Se pare ca alpinistul a incercat sa ajunga la fata si a cazut si el. Fata va fi coborata in aceasta noapte, iar baiatul maine", potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.Inainte de sosirea…

