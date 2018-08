Stiri pe aceeasi tema

- Patru minori, cu varste cuprinse intre 10 si 15 ani, au ajuns la spital dupa ce masina condusa de unul dintre ei a intrat intr-un stalp de electricitate. Unul dintre paageri este in stare grava, potrivit Politiei.

- Intalnire amoroasa de cosmar pentru o femeie din statul american Tennessee. Barbatul cu care a iesit sa ia cina in oras, un fost coleg de liceu, i-a furat masina. Culmea e ca acesta intentiona sa mearga la o alta intalnire.

- Tanarul de 17 ani care a creat isterie intr-un cartier intreg din Timișoara a fost arestat pentru 30 de zile. Sambata, individul a lovit cu mașina doua verișoare și pe bunica lui, dupa ce a furat autoturismul parintelui pentru a fugi de tovarașii cu care s-a certat la birtul din cartier. Duminica dupa-amiaza,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei din Cluj fac cercetari pentru stabilirea identitatii unei persoane banuite de comiterea unui furt. Din cercetari a rezultat ca in perioada 9-11 iunie 2018, persoane necunoscute ar fi patruns, prin fortarea portierei, intr-un autoutilitara parcata…

- Petru Nica, angajat al CPI Security, impreuna cu complicii Gabriel Velescu si Aurelian Paven, au reusit sa fure in 2004 o blindata incarcata cu 10 milioane de lei. Pentru faptele lor, acestia au primit cate patru ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce in prima instanta se alesesera cu cate 14 ani…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Stroiești, recidivist condamnat pentru viol și eliberat condiționat din Penitenciarul Botoșani cu un rest important de pedeapsa, a fost condamnat din nou, de aceasta data pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier.

- In noaptea de 13/14 mai, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției Rurale nr. 7 Cocoraștii Colț, in timp ce acționa in comuna Manești, satul Zalhanaua, a observat in apropierea unui ansamblu de vehicule staționat pe partea carosabila a D.J. 101A, doua persoane, una dintre acestea avand asupra…

- La data de 18 ianuarie a.c., Politia Municipiului Motru a fost sesizata de un tanar de 26 de ani, din localitate, angajat al unei societați comerciale din Targu-Jiu, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din autoturismul de serviciu parcat pe raza localitații, o suma de bani provenita…