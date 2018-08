Stiri pe aceeasi tema

- Caz cutremurator! Un barbat din Wisconsin, SUA, și-a pierdut mainile și picioarele dupa ce s-a jucat cu un caine. Cațelul l-a lins și i-a transmis o infecție bacteriana. Greg Manteufel s-a imbolnavit in data de 27 iunie.

- Un caine politist din Columbia, pe nume Sombra, este cunoscut pentru cantitatea imensa de droguri pe care a descoperit-o de-a lungul anilor. Politistii au ales sa il mute intr-o alta zona din motive de securitate, dupa ce a fost amenintat.

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate.