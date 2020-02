I-au explodat silicoanele! Vedeta a ajuns la spital şi a fost operată de urgenţă Este vorba despre fosta asistenta TV Raluca Dumitru, care, nu mai rezista din cauza durerilor si a mers de urgenta la spital. ”Aveam dureri, dar mai ușoare, inca de anul trecut, de prin vara. Am mers la medic, mi-a facut un RMN, mi-a spus sa revin dupa cateva luni la ujn nou control. Știam ca, deja, implanturile mamare ale mele, care aveau 13 ani, sunt, sa zic așa, expirate, dar cum ma dureau puțin și rar, am crezut ca totul va fi ok. Am mers din nou la medic, mi s-a mai facut un RMN și mi-au spus ca implantul mamar e spart, ca a explodat practic. Nu mai puteam, aveam dureri groaznice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

