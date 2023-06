Aseara, 05 iunie, la ora 23.10, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un tanar din Baia Mare, cu privire la faptul ca, in timp ce aștepta in autoturismul personal, la semaforul intersectiei strazilor Piața Revoluției cu strada Culturii, persoane necunoscute au distrus prin spargere, geamul unei portiere, cu un corp dur de forma circulara. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au identificat apelantul și autoturismul in cauza și au efectuat cercetarea la fața locului. In cauza, polițiștii continua cercetarile sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere.