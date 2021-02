I-au CARANTINAT din GREȘEALĂ la NĂDLAC! Scandalul este MAXIM Scandal cu zeci de persoane implicate la Vama Nadlac din cauza regulilor noi de intrare in țara. Timpul de așteptare este foarte mare, iar oamenii sunt nemulțumiți. Mulți dintre ei sunt revoltați ca trebuie sa stea in carantina, deși au testul Covid-19 facut. Directorul DSP Arad, Horea Timis, a vorbit la Digi24 despre situația actuala din vama, unde doar in ultimele opt ore, peste 800 de persoane au fost carantinate iar de la inceputul anului, susține directorul DSP, zeci de romani au fost carantinați „din greșeala”. Totodata, apare și informația conform careia exista o aplicație informatizata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

