- Un barbat din Vietnam a fost salvat de la moarte dupa ce medicii i-au administrat un tratament special - 15 doze de bere, cate una pe ora. Barbatul consumase o cantitate uluitoare de metanol, substanta toxica pentru organism, iar solutia aleasa le-a dat timp cadrelor medicale sa-i faca dializa.

- Peste 6.500 de buzoience au fost testate, in ultimii sase ani, in cadrul programului gratuit de screening pentru cancerul de col uterin, derulat la Spitalul Judetean de Urgenta. La aproape 500 de femei au fost depistate leziuni celulare microscopice care puteau evolua catre un cancer. Medicii de specialitate…

- Un echipaj de prim ajutor a gasit un taximetrist in stop cardio respirator, in mașina, in timpul serviciului, in stația de taxi de la Super Copou. Medicii au incercat sa-l resusciteze pe barbat, insa din pacate aceștia au fost nevoiți sa declare decesul dupa aproximativ o ora de resuscitare. Apelul…

- Stewardesa care ar fi intrat in contact cu doi colegi cu coronavirus si din cauza careia a fost alerta pe Aeroportul din Cluj-Napoca a iesit, vineri, din spital. Medicii au infirmat faptul ca ar fi infectata cu coronavirus.Tanara de 26 de ani se va intoarce in Vietnam pentru a-și continua munca. Aceasta…

- O fata de 12 ani din orașul Galați a fost transportata la spital dupa ce a fost gasita cazuta pe trotuar. Medicii care au consultat-o au constatat ca fata bause foarte mult alcool și era in prag de coma alcoolica, potrivit Mediafax. Surse din cadrul Spitalului de Pediatrie din Galați susțin ca viața…

- Trei minori din Duda, județul Vaslui, au intrat in coma alcoolica, de Revelion, dupa ce au consumat doua sticle de coniac, de la barul din sat. O fata de 12 ani, un coleg de clasa al ei, in varsta tot de 12 ani, și un adolescent de 16 ani, au mers impreuna la urat, in seara de 31 decembrie. Cu banii…

- I se spusese ca operația va fi una simpla. Și-a deschis ochii, iar intregul ei corp era inundat de o durere cumplita. Il vedea pe chirurg, deasupra ei și simea fiecare taietur a bisturiului. A țipat cat a putut de tare, dar nimeni nu a auzit-o.