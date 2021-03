Stiri pe aceeasi tema

- Doinița Oancea a fost scoasa din minți chiar de ziua ei de naștere și nu s-a putut abține sa nu impartașeasca și cu fanii motivul. Vedeta a rabufnit pe Internet și a marturisit ca nu a petrecut chiar cum s-ar fi așteptat.

- Oana Roman le-a raspuns internauților clar și raspicat. In urma carei acuzații a izbucnit fosta prezentatoare de televiziune? Vedetei nu i-a venit sa creada ce i-a scris unul din urmaritorii sai de pe rețelele de socializare. Oana Roman a izucnit nervos dupa o acuzație din partea unui fan Rețelele de…

- Oana Roman a facut un anunț uimitor pe Internet, la scurt timp dupa ce a dezvaluit ca ea și inca soțul ei, Marius Elisei, s-au desparțit și ca vor ajunge la divorț! Vedeta la de la Antena Stars a marturisit ca vrea sa se mute din țara, departe de Romania! Iata unde și-ar dori sa locuiasca in viitor,…

- In ultima vreme viața Oanei Roman nu a fost tocmai roz. Vedeta s-a desparțit de Marius Elisei chiar inainte de Sarbatorile de Iarna. In schimb, se pare ca fiica fostului premier are parte de susținerea celor care o apreciaza. Oana Roman și-a uimit fanii. Ce vedeta ii da like-uri de zor Una dintre aceste…

- Cu doar cateva zile inainte de trecerea in noul an, Oana Roman a facut anunțul care a zguduit tot showbizul romanesc. Ea și Marius Elisei s-au separat, iar intre cei doi nu ar mai exista nicio șansa sa fie din nou impreuna, dar iata ca un mic semn de impacare a aparut! Vedeta a sarit in apararea tatalui…

- Nu mai este un secret ca Oana Roman și Marius Elisei și-au spus ”adio” la finalul anului 2020. Cum, de altfel, nu este secret nici ca cei doi și-au petrecut pentru prima data sarbatorile de iarna separat. Declarațiile Oanei Roman despre desparțirea de tatal copilului ei. Vedeta a izbucnit in plans.…