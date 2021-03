Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza intrarii municipiului Carei in scenariul roșu, ediția cu numarul 14 a concursului Tip Top Prichindel de la Carei se va desfașura online și nu fizic, cum era anunțat inițial. Concursul se desfașoara pe doua categorii: gradinițe și clasele I-IV. Copiii pot interpreta un cantec, o poezie sau…

- O escrocherie de proporții se deruleaza online, pe rețeaua de socializare Facebook, chiar sub nasul autoritaților. Este vorba despre campanii care apeleaza la mila publica pentru diferite cauze fantoma. Infractorii apeleaza la ziarele locale, pentru a avea o credibilitate mai mare și pentru a beneficia…

- Singura intervenție a unui consilier județean, legata de punctele de pe ordinea de zi, a ședinței de astazi a Consiliului Județean Brașov a fost cea a consilierului județean Marius Stoianovici (PLUS) la punctul privind aprobarea sumelor pentru plata cotizațiilor la Asociațiile și Fundațiile unde CJ…

- Este important sa aveți un SITE WEB ? Cat de important este prezența și vizibilitatea online in anul 2021? Un SITE WEB are inca o mare importanța astazi. Utilizarea sa este larg raspandita. Tot mai multe companii și nu numai decid sa fie vizibile online și sa-și ofere produsele sau serviciile exploatand…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Etapa a treia de vaccinare anti-COVID, pentru populatia generala, ar putea incepe din luna aprilie, a declarat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, dr. Valeriu Gheorghita. Cea de-a treia etapa a campaniei de vaccinare cuprinde persoanele de peste…

- Vicepreședintele PNL Florin Roman, nu are incredere in liderii actuali ai partidului și anunța un an tensionat pentru partid. Florin Roman a scis, intr-o postare pe Facebook, ca „2021 este anul Congresului”, iar in partid este nevoie de lideri puternici și de „o improspatare a imaginii”. „2021 este…

- Fstul manager al Spitalului Filantropia din București, Dan Ștefan Simpalean, a anunțat, marți, ca mandatul sau incetase de drept in data de 12 decembrie, inainte ca primarul Capitalei, Nicușor Dan, sa il demita din funcție, informeaza G4Media. Intr-o postare pe Facebook, Dan Ștefan Simpalean, a afirmat…