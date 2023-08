Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat plecat de acasa in 24 iulie este cautat de poliție pentru ca nu a mai revenit. La data de 25 iulie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Traian Marcuș, in varsta de 62 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu la data de 24 iulie a.c., in…

- Astazi, Klaus Johannis a promulgat legea care spune ca parinții au dreptul la patru zile de telemunca, in cazul in care au copii cu varste de pana in 11 ani. Una dintre prevederi clarifica și situația in care ambii parinți lucreaza și vor sa lucreze de acasa.

- UPDATE: In urma cu puțin timp, cel mai negru scenariu s-a confirmat: barbatul a fost gasit inecat in raul Buzau. Anchetatorii trebuie sa stabileasca acum modul in care s-a produs tragedia. ȘTIREA INIȚIALA: In aceasta dupa-amiaza, un apel la 112 a pus in mișcare un intreg dispozitiv. Rudele unui barbat…

- Parinții cu copii mai mici de 11 ani vor putea lucra de acasa timp de 4 zile pe luna. Legea a fost votata ieri in Camera Deputaților și urmeaza sa fie promulgata de președintele Klaus Iohannis.

- Adrian are doi copii cu prima soție de care a divorțat in urma cu zece ani. De atunci, barbatul spune ca lupta ca baieții sa ramana in grija lui pentru ca nu iși doresc sa fie ingrijiți de mama, relație care nu ar fi una deloc buna, dupa cum a povestit Adrian la Acces Direct.

- Momente șocante, in aceasta dimineața, in internatul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive din Buzau. Un copil, in varsta de 15 ani, a fost gasit fara suflare in camera de internat. Elev in clasa a VII-a, adolescentul nu a coborat la masa, astfel ca a trezit suspiciuni. Așa…

- Un sofer din judetul Buzau a fost prins, vineri, circuland cu viteza de 243 de kilometri pe ora, pe un tronson din autostrada A 3, in judetul Brasov. Barbatul avea in autoturism trei copii si le-a spus politistilor ca a vrut sa le arate acestora ce viteze mari poate atinge masina sa, transmite News.ro…