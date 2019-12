Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ucis un caine și a ranit un altul, dupa ce i-a vanat cu arbaleta pe strazile orașului Babadag, județul Tulcea. Cruzimea individului, a carui identitate este inca necunoscuta, a fost semnalata pe Facebook de o clinica veterinara din localitate.

- ”Dragostea si dorul de bunici sunt unice. Doi ani de cand bunicul meu, Majestatea Sa Regele Mihai I, a plecat dintre noi. Sa ne amintim cu drag de el mereu”,a postat printul Nicolae pe Facebook. Se implinesc azi doi ani de cand ultimul rege al Romaniei a trecut la cele vesnice. Regele Mihai a murit…

- Manelistul Tzanca Uraganul a fost lovit, in urma cu cateva zile, in timp ce canta la o petrecere, de un barbat beat, imaginile fiind transmise live pe Facebook. Agresorul Kany Spoitoru, extrem de cunoscut in lumea interlopa a Capitalei, este ruda cu familia lui Fane Spoitoru.Tzanca Uraganul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cea care a distribuit recent un fake news marca PSD legat de președintele Klaus Iohannis, a susținut marți ca premierul liberal Ludovic Orban dezinformeaza când vorbește despre dezastrul guvernarii PSD. Ea mai spune ca cei care ar trebui sa se ascunda…

- Tragedie in muzica romaneasca! Tanara cantareața Andreea Rodiana Fumu din Iași a murit la doar 18 ani. Suferea de o boala grava! Adolescenta suferea de cancer și, in ciuda eforturilor parinților de a-i salva viața, ea a pierdut lupta cu temuta boala. Mama și tatal acesteia au anunțat pe Facebook ca…

- Un barbat care a spus ca ar fi din Costa Rica, a plimbat doua femei in lesa pe strazile din Timișoara, sub privirile ingrozite ale oamenilor, scriu jurnaliștii de al Evenimentul Zilei. Mai multe imagini care infațișeaza un barbat mergand prin centrul Timisoarei cu doua femei in lesa au starnit controverse…

- Un barbat din statul american Louisiana, aflat în vacanța în Tanzania, s-a înecat în timp ce încerca sa își ceara iubita în casatorie sub apa, relateaza site-ul postului CNN, preluat de Mediafax.Steven Weber a cerut-o pe prietena sa, Kenesha Antoine, sub…

- Un barbat a decedat in Tanzania, dupa ce a incercat sa-si ceara in casatorie partenera intr-un mod original. Acesta a coborat in apa dintr-o cabina scufundata, aflata in complexul hotelier la care erau cazati, dar nu a mai reusit sa iasa la suprafata, relateaza BBC News,