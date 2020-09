Un utilizator TikTok a spus ca a vazut o fața in fereastra unui conac abandonat dupa ce mama sa i-a trimis un videoclip cu casa – și a acumulat 1,8 milioane de vizualizari online. I-a trimis fiicei un VIDEO cu o casa parasita O mamica care a dat peste un conac incredibil abandonat in excursia […] The post I-a trimis fiicei un VIDEO cu o casa parasita. Detaliul horror observat de fata in el a devenit viral appeared first on IMPACT .