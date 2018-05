Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii doi ani, Kendra Jackson de 52 de ani din Omaha, Nebraska a crezut ca are o raceala rea. "Cand a inceput pentru prima oara, m-am gandit ca era vorba de alergiile mele sau de un nas curbat - ca inceputul unei raceli proaspete", a spus Jackson. Tusea, stranutul și nasul au inceput…

- Premiile APS 2017 pentru jurnalism. Evenimentul are loc in cadrul Adunararii Generale a Asociației Presei Sportive din Romania. ACTUALIZARE 5 mai, ora 12.08. Mihai Toma, de la ”Libertatea”, premiat la Premiile APS 2017 pentru jurnalism. Vezi galeria foto + 4 + 4 Continuand o veche traditie, Asociatia…

- Președintele Igor Dodon s-a lasat pagubaș in demersul sau de a manipula populația cu informații false despre istoria și viitorul comun ale Romaniei și Republicii Moldova și a ascultat cu atenție argumentele unioniștilor, pe care le-a acceptat bucuros. Noua sa poziție fața de subiectul reintregirii naționale…

- Desi multi romani folosesc imagini de la Dreamstime, putini stiu ca e o companie 100% romaneasca. Dreamstime a fost lanstă de doi antreprenori români, Şerban Enache şi Dragoş Jianu în urmă cu 15 ani, scrie Business Review. La ora actuală este cea mai mare…

- Polițiștii locali din Buzau au avut in aceasta dimineața o misiune mai puțin obișnuita. Un echipaj care efectua serviciul de patrulare in Parcul Crang a observat in heleșteu o carioara care incerca sa se salveze din apa. Incercarile acesteia erau sortite eșecului din cauza malurilor abrupte. Din cauza…

- O fotografie inedita. Una cu valoare de document. O fotografie prețioasa ca timbrele rare, realizata de reputatul profesor, jurnalist și fotograf bacauan Valeriu Bogdaneț. Imaginea, surprinsa in urma cu exact 60 de ani, imortalizeaza predecesorul restaurantului „Green Park”. De remarcat arhitectura…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobanțu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic. Artista susține ca a fost o perioada destul grea cea in care a aflat din…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…