Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Mitt Romney, invins in urma cu noua ani la alegerile prezidentiale de catre democratul Barack Obama, a anuntat miercuri, 13 septembrie, ca nu va mai candida pentru un nou mandat, informeaza AFP, potrivit Agerpres."De 25 de ani sunt implicat intr-un fel sau altul in serviciul public",…

- Un tribunal federal american a decis luni ca procesul de la Washington impotriva fostului presedinte Donald Trump privind incercarile sale de a inversa rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA din 2020 va incepe la data de 4 martie 2024, transmit Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Anuntul a fost…

- Donald Trump a denuntat cu fermitate data stabilita de un judecator pentru inceperea procesului sau federal la Washington cu privire la presiunile electorale din 2020, calificand decizia „ingerinta electorala” in alegerile prezidentiale din 2024, relateaza AFP. Intr-o postare pe reteaua sa Truth Social,…

- Un procuror special, cu puteri suplimentare, il va ancheta pe fiul președintelui Joe Biden, Hunter Biden, a anunțat procurorul general al SUA. Merrick Garland l-a investit cu puteri suplimentare pe David Weiss, procurorul care a depus deja acuzații penale in acest caz, transmite BBC.

- Anunțul surpriza al procurorului general american Merrick Garland de a-l trece pe procurorul federal David Weiss la funcția de procuror special are loc in timp ce republicanii din Congres amenința ca declanșeaza procedura de demitere a președintelui Biden pentru implicarea in afacerile fiului sau, relateaza…

- Procurorul general al SUA face un anunț prin care aprofundeaza ancheta asupra fiului lui Joe Biden inainte de alegerile din 2024, noteaza The Guardian. Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a șocat politica americana cand a anunțat ca va numi un consilier special in ancheta Hunter Biden, punand…

- Rechizitoriul procurorilor americani vine in urma anchetei privind revolta din 6 ianuarie 2021, cand susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt Congresul Statelor Unite.Atacul asupra Congresului, lansat pe 6 ianuarie 2021, a fost o agresiune fara precedent contra sediului democrației americane.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca omologul sau american Joe Biden ar putea pune capat conflictului ucrainean in 5 minute renunțand la teritoriul ucrainean, dar Kievul nu este de acord, noteaza TASS . „Daca vorbim de incheierea razboiului cu prețul Ucrainei, cu alte cuvinte, pentru…