Puternicului guvernator al statului New York, Andrew Cuomo ii pare foarte rau ca afirmatiile si comportamentul sau au fost interpretate “ca un flirt nesolicitat”. Parerile de rau ale guvernatorului vin dupa ce dupa ce i-a fost adusa o a doua acuzatie de hartuire sexuala, potrivit AFP. “Cred ca la munca ma joc si fac glume care mi se par amuzante. Uneori ii tachinez pe oameni intr-un mod care mi se pare prietenos, atat in public, cat si in privat”, a declarat Cuomo intr-un comunicat. “Inteleg acum ca interactiunile mele ar fi putut fi insensibile sau prea personale si ca unele comentarii, avand…