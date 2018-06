I-a furat cardul tatalui, apoi a facut haos cu banii de pe el! I-a pus silicoane iubitei, dar nu s-a oprit aici. A facut tranzacții peste tranzacții, iar in final… a ajuns la secția de Poliție. Apoi, la judecata și, pana la urma, s-a ales cu ani de pușcarie! Este povestea unui tanar care a […] The post I-a pus silicoane iubitei cu banii furați de pe cardul tatalui! appeared first on Cancan.ro .