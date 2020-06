Stiri pe aceeasi tema

- In perioada cat au aparut la televizor, cei doi au obținut niște bani, dar care nu o sa le ajunga foarte mult timp. Antena 1 a primit amenzi consistente din partea CNA, din cauza celor doi, iar colaborarea cu Vulpița s-a incheiat, in cele din urma, fiindca totul are un final. Mirela Vaida spune ca Vulpița…

- Ștefan Tanase merge saptamanal la bunici, in satul Habud, comuna Tinosu, in Prahova , zona in care se exploateaza regulat masa lemnoasa. „Pentru ca ma preocupa taierile ilegale de copaci, am inceput sa ma interesez unde aș putea cere verificarea acelor defrișari, mai ales ca vedeam și copaci tineri…

- Totul a inceput de cand Veronica a luat decizia de a scoate o piesa alaturi de Raffaelo. Viorel a fost deranjat de acest lucru, dar ce l-a suparat cel mai tare a fost ca Vulpița a imbracat, fara știrea lui, o rochie de mireasa. „El e suparat ca m-am imbracat in rochie de mireasa in videoclipul meu”,…

- Viorel s-a suparat foc, dupa ce Radu, colegul de emisiune al Mirelei Vaida, a dezvaluit ce mesaje de siropoase a primit de la soțul Vulpiței. Veronica a explicat ca, in telefonul sau, Viorel a trecut-o pe „mandra” lui drept „Rady”, așa ca totul a fost doar o nefericita neințelegere.

- In acest an, Paștele a fost unul cu totul diferit fața de alții pentru Veronica și Viorel Stegaru. Daca pana acum petreceau aceste zile in familie, iata ca acum sunt in platoul Acces Direct intr-o ediție speciala. Mihai Traistariu, cel care s-a declarat indragostit de Vulpița i-a transmis acesteia și…

- Este o zi mare pentru Viorel Stegaru, soțul Vupiței. Piesa sa in colaboare cu Maria Constantin a ajuns in aceasta seara pe primul loc in tendințele muzicale de pe YouTube. Jador are și prima reacție!