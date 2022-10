I-a oferit un viol 1. Calugarul porno a povestit ca episcopul nu știu care l-a chemat in camera pe un elev de la Seminarul de Teologie, „oferindu-i acestui copil ceea ce se cheama viol.” Cum ar zice numaratorii de cornere in reclame, „oferim violuri pentru ca ne pasa.” Jack Spintecatorul „le oferea” ceva superior victimelor sale. Dar se poate […] The post I-a oferit un viol first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare care arunca in aer dosarul deputatului PSD Aurel Balașoiu a aparuy pe Youtube. O conversație de nu mai puțin de jumatate de ora dintre deputat și un calugar care ii era amant dezvaluie ca scandalul e unul de proporții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxa a aparut recent un nou numar al revistei „Studii Teologice”, publicatia facultatilor de Teologie din Patriarhia Romana, scrie basilica.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Pe 15 august, privilegiații purtatori ai numelui Mariei se cuvine sa iși serbeze onomastica și sa se bucure alaturi de familie și de prieteni” Luiza Radulescu Pintilie Cand se spune “La multi ani !” de Sfanta Maria – pe 15 august, cand se praznuieste “Adormirea Maicii Domnului”- sau pe 8 septembrie…

- Proiectului cultural ”Teatru la voi acasa” se va desfașura in perioada iulie-septembrie in județul Brașov. ”Teatru la voi acasa” aduce in premiera, spectacolul „Doamna Jekyll și Doamna Hyde”, la Brașov, Feldioara și Codlea. Asociația Teatrul Particular Brașov va invita luni, 18 iulie 2022, ora 19:00,…

- Profesorul Horațiu Suciu, de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj, a participat, in perioada 4-11 iulie, alaturi de 70 de profesori din 12 țari, la seminarul Centropa Summer Academy: Jewish Berlin, Third Reich Berlin, Cold War Berlin. Seminarul, organizat de Central Europe Center…