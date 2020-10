Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Bistrița au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar de 26 de ani, din Viile Tecii, cercetat pentru infracțiunile de fals privind identitatea, conducere fara permis și conducere sub influența unor substanțe psihoactive.…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier produs pe DN 17C, in cartierul Liviu Rebreanu din Nasaud. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Bistrița-Nasaud, in accident au fost implicate doua autoturisme și o autoutilitara. ”In aceasta dupa-masa, in cartierul Liviu Rebreanu…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Beclean au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar de 18 ani, pe care-l cerceteaza pentru conducere fara permis și furt in scop de folosința. ”Azi-noapte, in jurul orei 02.00, polițiștii au intervenit ca urmare a sesizarii, prin 112, a unui accident rutier…

- Trei persoane din județul Iași, banuite ca faceau parte dintr-o grupare infracționala specializata in comiterea de furturi din locuința, au fost reținute de polițiștii bistrețeni pentru 24 de ore. In urma perchezițiilor domiciliare efectuate ieri, 11 septembrie, la locuințele unor persoane din județul…

- Un barbat care a agresat un agent de poliție de la Biroul Rutier Bistrița a fost arestat preventiv pentru 20 de zile și este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de ultraj, informeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița. Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Un accident rutier a avut loc, duminica seara, pe DN 17, in Beclean, in apropiere de Popasul Drumețului, in care au fost implicate o motocicleta și autoturism. In urma accidentului, o femeie a fost ranita grav și a ajuns la spital. La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD,…

- Un tanar din Bistrița-Nasaud a fost reținut de polițiști, marți seara, dupa ce a fost prins baut crița la volan și fara permis de conducere. Polițiștii din Bistrița-Nasaud l-au reținut in aceasta seara pe un tanar in varsta de 19 ani, din Pietriș, dupa ce a fost depistat conducand, pe DC 7, in aceeași…

- O minora in varsta de 12 ani, din Bistrița-Nasaud, care a disparut de acasa in noaptea de luni spre marți a fost gasita de polițiști in județul Mureș. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca aceasta a fost victima unei infracțiuni. Copila a fost incredințata mamei. In urma sesizarii privind dispariția…