Stiri pe aceeasi tema

- Ce se poate intampla atunci cand ii lași telefonul copilului sa se joace? A aflat pe pielea lui un tata din Michigan, Statele Unite. Fiul lui de numai 6 ani a profitat de neatenția tatalui pentru a da comenzi de mancare de nu mai puțin de 1000 de dolari. Copilul, care spune ca ii era... View Article

- Mulți parinți s-ar gandi ca nu exista riscuri atunci cand ii lasa telefonul pe mana unui copil de 6 ani, dar un tata din Michigan, SUA, a aflat ca lucrurile nu stau deloc așa. Baiețelul sau de 6 ani l-a lasat in stare de șoc, dupa ce a comandat mancare in valoare de 1000 de dolari de pe telefonul lui.

- Ce se poate intampla atunci cand ii lași telefonul copilului sa se joace? A aflat pe pielea lui un tata din Michigan, Statele Unite. Fiul lui de numai 6 ani a profitat de neatenția tatalui pentru a da comenzi de mancare de nu mai puțin de 1000 de dolari. Copilul a comandat creveți, pizza, sandvișuri…

- Ce se poate intampla atunci cand ii lași telefonul copilului sa se joace? A aflat pe pielea lui un tata din Michigan, Statele Unite. Fiul lui de numai 6 ani a profitat de neatenția tatalui pentru a da comenzi de mancare de nu mai puțin de 1000 de dolari. Copilul, care spune ca ii era puțin foame, a…

- Puttawat Kamwan, in varsta de 34 de ani, a fost gasit de colegii sai de munca. Barbatul era intins pe patul lui, acolo unde pare sa fi murit din cauza unui șoc electric, dupa ce a adormit in timp ce iși atingea telefonul mobil care era la incarcat.

- Un adolescent in varsta de 15 ani este cercetat de politistii din Olt dupa ce ar fi agresat si i-ar furat unui baiat de 12 ani un hanorac si suma de 40 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- „Ai cosum zero la gaze? Nu-i nimic, te taxam in avans!”, ca am așa am putea explica situația de fața. Suma primita de un roman care a avut consum de 0 kwh, se ridica la aproximativ 2.000 de lei, in contextul in care nu s-a consumat nimic. Cat in ceea ce privește explicația data de […] The post Factura…

- Smiley a trecut prin momente cumplite in Germania, in urma cu puțin timp. Aflat la un restaurant din Berlin, alaturi de un prieten bun, artistul a realizat cu stupoare ca i-a fost furat telefonul, in timp ce asculta, la caști, o piesa muzicala la telefonul tovarașului sau de masa. Lui Smiley i-au furat…