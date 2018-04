I-A FACUT CU OCHIUL O... BICICLETA! Tanar de 21 ani, banuit de furt, identificat de politistii din Ramnicu Sarat

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de furt a fost identificat de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei orasului Negru Voda au identificat un barbat, in varsta de 40 de ani, din localitatea…

- Un adolescent, banuit de comiterea unui furt din Spitalul din Medgidia a fost identificat de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat un tanar, in varsta…

- Politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea unei talharii. La data de 12 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar in varsta de 19 ani, din comuna Dragu, judetul…

- Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea corporala a unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. Ieri dimineata, in…

- Politistii din Rosia Montana l-au identificat pe un tanar din Rosia Montana ca banuit de comiterea furtului unui ATV. Bunul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 21 februarie a.c., politistii Postului de Politei Rosia Montana l-au identificat pe un tanar de 20 de ani, din comuna, ca…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Unirea este cercetat de politie, dupa ce a intrat intr-o casa si a furat bani. Fapta s-a petrecut in august 2017, iar politistii au recuperat prejudiciul. Potrivit IPJ Alba, in 15 februarie, politistii din cadrul Politiei orasului Ocna Mures au identificat…

- Un barbat, banuit de comiterea mai multor infractiuni de talharie a fost identificat de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat…

- Un tanar din localitatea Valu lui Traian, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat un…