Cod rosu de OUG“. Un nou protest in Piata Victoriei din Bucuresti (video)

Sute de persoane participa in aceasta seara la un protest in Piata Victoriei din Bucuresti. Sub deviza Protestul "Cod Rosu de OUG" manifestantii snadeaza lozinci impotriva coaleitiei de guvernare. Sursa foto video: Facebook Privesc.Eu ... [citeste mai departe]