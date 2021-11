Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Kovacs (37 de ani) a fost protagonistul multor critici in timpul meciului de Liga Campionilor intre Sevilla și Lille. La scorul de 1-0 pentru spanioli, Kovacs a refuzat sa dicteze un penalty evident pentru Lille, moment ce a declanșat furia fanilor francezi pe rețelele de socializare. In minutul…

- Doua dintre partidele programate, marți seara, in cea de-a patra etapa a fazei grupelor Ligii Campionilor la fotbal vor fi arbitrate de brigazi din Romania. Ovidiu Hațegan (foto) va conduce la centru meciul dintre Dinamo Kiev și FC Barcelona din grupa E, iar Istvan Kovacs va arbitra jocul dintre FC…

- A patra etapa a grupelor Champions League continua cu meciurile din grupele E-H. Mircea Lucescu primește vizita Barcelonei, dupa ce runda trecuta Dinamo Kiev a fost invinsa pe Camp Nou, 0-1. Partida va fi arbitrata de o brigada romaneasca, in frunte cu Ovidiu Hațegan. Tot o brigada romaneasca e și la…

- "PNL e viu si asta trebuie sa vada toti romanii: democratie. Va salut pe toti, dragi colegi. O campanie lunga si dificila. Eu nu regret nimic din campanie pentru ca in aceasta campanie am vazut Romania, am vazut ce au nevoie romanii, au nevoie de liberalism. Am vrut sa merg in toata tara pentru ca vreau…

- Jucatorul dinamovist Steliano Filip a declarat, duminica seara, ca arbitrul Istvan Kovacs este arogant si si-a batut joc de suporteri. El sustine ca nu merita sa fie eliminat la meciul cu FCSB, potrivit news.ro. "A vazut un stadion, o tara intreaga. Nu am venit sa critic arbutrajul. Si-a batut…

- Momentul mult așteptat s-a produs duminica seara: Lionel Messi a îmbracat pentru prima data tricoul celor de la PSG, starul argentinian intrând pe teren în minutul 66, în locul lui Neymar. Liderul din Ligue 1 s-a impus cu 2-0 contra lui Reims. Messi și-a facut apariția…

- Lionel Messi, care va fi prezentat oficial de PSG miercuri, a putut intra in posesia acestui numar, atribuit in mod obisnuit portarilor, gratie unei derogari din partea Ligii franceze de fotbal (LFP), precizeaza L'Equipe.