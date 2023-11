Stiri pe aceeasi tema

- De aceste experiențe traumatizante au parte elevii grupei mijlocii din cadrul Gradinitei cu program prelungit nr. 40 din Ploiesti. Micuții sunt palmuiți și trași de par de educatoare, spun parinții, relateaza Ziare.com. Mai mult, aceștia susțin ca doi copii ar fi fost dați afara din clasa și lasați…

- Compania Transgaz, cea care deține conducta de gaze de pe șantierul Autostrazii Moldovei, unde a avut loc o explozie azi noapte, lanseaza acuzații grave la adresa constructorului. Transgaz arata ca firma care efectueaza lucrarile de construcție nu a respectat avizul de amplasament și nici nu avea autorizație…

- Conflictul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana este departe de a lua sfarșit! Vedeta a venit cu noi acuzații la adresa fostului ei soț. Se pare ca afaceristul s-ar fi plans ca fiul lor are kilograme in plus, iar din acest motiv ar fi luat masuri care au revoltat-o. Vedeta a spus totul in fața…

- Luminița spune ca, la un moment dat, chiriașul ar fi chemat poliția, iar oamenii legii ar fi luat-o cu forța din propria casa. In prezent, femeia are mai multe vanatai pe mana și susține ca barbatul se cunoaște cu o parte din oamenii legii.

- Catalin Drula lanseaza acuzații grave la adresa preșdintelui Iohannis. Liderul USR pune in discuție tipul dronelor care s-au prabușit pe teritoriul Romaniei. Drula afirma ca sunt ascunse publicului informațiile despre tipul de drona care s-a prabușit. Catalin Drula i-a cerut șefului statului sa convoace…

- Ionuț și colegul lui, Catalin, sunt doar doi dintre romanii care au plecat la munca in Danemarca și care nu și-au primit banii la timp de mai multe luni. Angajații au platit un consultant care sa se ocupe de rezolvarea problemelor, dar nu le-ar fi virat banii in conturi.