- Individul acuzat ca și-a ingropat concubina de vie a fost condamnat la 15 ani de detenție, pentru omor asupra unui membru de familie. De asemenea, judecatorii din cadrul Tribunalului Iași l-au obligat pe Ioan Manolea (49 de ani) și la plata unor despagubiri

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din Scobinti, judetul Iasi, acuzat ca si-a ingopat concubina, care era in viata, ajutat de fiul sau, a fost condamnat, marti, la 15 ani de inchisoare si obligat sa plateasca daune catre cei trei copii, in valoare de 25.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Lukasz Herba a fost gEsit vinovat de rEpirea modelului britanic Chloe Ayling, tribunalul italian condamnandu-l la 16 ani "i nouE luni in inchisoare. Fata de doar 20 de ani a spus cE a fost luatE impotriva voin:ei sale de la Milano, in vara trecutE, dupE ce a crezut cE participE la un shooting foto.

- Un barbat de 48 de ani din satul Balabanesti, raionul Criuleni, este suspectat ca si-a omorat fosta concubina, iar apoi a ingropat-o in gradina casei sale. Barbatul a fost retinut, iar daca va fi gasit vinovat, risca pana la 15 ani de inchisoare, transmite IPN.

- Informa:ii "ocante ies la ivealE, in cazul imaginilor tulburEtoare surprinse pe un bulevard din Bucure"ti. Un bErbat "i-a bEtut propria mamE fErE milE, iar lucrurile care s-au intamplat inainte "i dupE incident sunt de-a dreptul tulburEtoare.

- Andreea Marin Andreea Marin "i-a fEcut bagajele "i a plecat intr-o vacantE de lux, in Malta, in mod sigur alEturi de bErbatul cu care are o relatie. Vacanta este una de vis cu peisaje care iti taie respiratia, iar vedeta se bucurE din plin de fiecare clipE. "i-a fEcut bagajele "i a plecat intr-o vacantE…

- Detalii teribile despre intamplarea xocante de vineri noapte din judetul Iaxi, acolo unde un bErbat a fost desfigurat cu acid sulfuric de cEtre doi tineri. BErbatul de 61 de ani a ajuns in stare gravE la spital, acolo unde medicii i-au dat un verdict grav.

- Procurorii i-au pus sub invinuire pe avocatul Eduard Rudenco, cel care il apara pe raiderul numarul 1 in CSI, Veaceslav Platon si concubina acestuia. Ei au comis comunicarea mincinoasa cu buna-stiinta despre o alerta cu bomba la Judecatoria Chisinau.