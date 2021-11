Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta bolnava de COVID-19 s-a aruncat, vineri, de la etaj la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, dupa ce femeii i s-a adus micul dejun in camera de spital. Aceasta a deschis geamul si a sarit de la etajul sase al cladirii. Femeia, in varsta de 61…

- Peste 45.000 de bucureșteni s-au vaccinat in ultimele 48 de ore, jumatate dintre ei la Maratonul vaccinarii, anunța reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). De vineri, la debutul Maratonului, pana duminica dimineața, 45.331 de persoane s-au vaccinat…

- Rata de infectare in București continua sa creasca și a ajuns joi la 15,42 la mia de locuitori, fața de 15,1 in urma cu o zi, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Incidența cazurilor COVID-19 in Capitala s-a dublat in ultimele doua saptamani. In 1 octombrie, rata de infectare in…

- Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Ortopedie-Traumatologie Foișor din București a fost evacuata pentru nebulizare, dupa ce la o parte dintre pacienți s-au descoperit germeni multirezistenți, anunța, joi, reprezentanții spitalului. Spitalul Foișor are in total 28 de paturi ATI, dintre care doua…

- Toti pacientii de la spitalele “Malaxa” si “Sfantul Ioan” vor fi externati, joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus, dupa ce s-a decis ca cele doua unitați sanitare sa fie exclusiv COVID. La doar cateva luni distanța de situația incredibila in care au fost puși pacienții, scoși in miez de noapte,…

- Patrupedul intrase in curtea unui monument istoric, ceea ce l-a infuriat pe un localnic. A luat o lopata și a dat in caine pana cand bietul animal nu s-a mai putut ridica. Poliția Animalelor a fost sesizata de martori, iar agresorul s-a ales cu dosar penal. Cainele intrase in curtea bastionului din…

- Descoperire incredibila in randul polițiștilor din Capitala. Un agent a fost testat pozitiv la substanțe psihotrope, la intrarea in tura. Potrivit unor surse din Poliție, acesta lucreaza la Secția 20 Poliție. A fost declanșata o ancheta disciplinara, agentul fiind restras din zona de intervenție la…

- Salvamontistii au participat, marti, la o actiune dificila de recuperare a unui turist, care s-a accidentat pe Valea Caraimanului si nu s-a mai putut deplasa. Barbatul a fost coborat pe targa, dupa patru ore. Turistul din Capitala urca pe munte impreuna cu familia si a alunecat, in zona superioara a…