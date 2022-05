Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci și unu de cetateni din Pakistan, India și Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu frigidere. In cursul zilei de ieri, in jurul orei 13:00,…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au gasit 31 de cetateni din Pakistan, India și Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR incarcat cu frigidere. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat miercuri pentru efectuarea formalitatilor, pe…

- 23 de migranti ascunsi in TIR uri, depistati in acest sfarsit de saptamana, la frontiera cu UngariaPolitistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac si Nadlac II, judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Turcia, Siria si Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 29 de cetateni provenind din diferite state din Africa si Asia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.

- Migranți ascunși in locuri special amenajate, in 2 autoutilitare, depistați la frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 14 migranți ascunși, cetateni din Siria, Irak și Egipt, ascunsi in doua autoutilitare, care au incercat...

- NADLAC. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci și doi de cetateni din Siria, Irak și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu profile de aluminiu.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci si doi de cetateni din Siria, Irak si Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu profile de aluminiu.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 37 de cetateni din India, Pakistan și Bangladesh, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu polistiren.