Stiri pe aceeasi tema

- Renault va extinde pana pe 13 februarie perioada in care va fi inchisa fabrica sa din Wuhan, China, in linie cu indicatiile autoritatilor de la Beijing privind epidemia cu coronavirus, si a extinderii...

- Compania auto BMW a anuntat joi ca inchide trei dintre fabricile sale din orasul chinez Shenyang, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, potrivit Agerpres.Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii din Shenyang, de…

- Doi moldoveni sunt blocati, in prezent, in orasul Wuhan, provincia Hubei din China, in care, in prezent, autoritațile chineze au restricționat accesul de intrare/ieșire. Despre aceasta ministerul de Externe a anuntat printr-un comunicat de presa.

- In ultima perioada, starea de spirit a investitorilor a fost afectata de epidemia izbucnita in China, iar din punct de vedere economic, aceasta ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiilor din regiunea est-asiatica, arata o analiza a casei de brokeraj XTB, potrivit news.ro.”Coronavirusul…

- Franta pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In legatura cu ministerele de Interne, Sanatatii si Armatelor, suntem pe cale…

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de imbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatații, relateaza site-ul agentiei Reuters. Probleme mari și cazuri noi se semnaleaza și in Coreea de Sud.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- Ultimul bilant este de 218 cazuri in China, dintre care trei mortale. La peste o luna de la aparitia sa intr-o piata din Wuhan (centru), virusul, din familia SARS (Sindrom acut respirator sever), afecteaza acum alte trei tari din Asia: Japonia, Coreea de Sud si Thailanda. Zhong Nanshan, un cercetator…