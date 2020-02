Hyundai și Kia au dezvoltat o cutie automată ce anticipează schimbarea treptelor: noua ... Hyundai și Kia se lauda cu o inovație in premiera mondiala: o transmisie automata ce anticipeaza și selecteaza treapta optima de viteza pe baza informațiilor primite din navigație și de la o serie de camere și senzori. Constructorii coreeni susțin ca noul sistem ICT (information and communication technology) schimba automat viteza in funcție de particularitațile drumului (diferențe de nivel, viraje) și condițiile de trafic, astfel incat sa... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

