- Constructorul sud-coreean a dezvaluit nu una, ci doua concepte noi, dezvoltate de divizia de performanța a marcii, Hyundai N. Cele doua concepte sunt botezate N Vision 74, respectiv RN22e și au un design inspirat de modele de serie din prezent și din trecut. Hyundai spune descrie cele doua concepte…

- Ilie Nastase și-a pus semnatura și pe o colecție de vinuri romanești care ii poarta numele. Incepand cu luna iulie, puteți sa descoperiți in rețeaua Carrefour vinurile din colecția Nasty, semnate de Ilie Nastase și produse de crama Domeniile Prince Matei. Colecția se gasește doar in hipermarketurile…

- Clubul Rapid Bucuresti a transmis un mesaj, duminica, dupa ce echipa de handbal feminin a castigat titlul national, la 19 ani distanta de la ultima performanta similara, potrivit news.ro.”Rapid campioanaaaaaaaa! Meciul de la Valcea a fost mult mai greu decat o arata scorul, insa formatia alb-visinie…

- Noul OPPO Reno7 Lite 5G reinventeaza fotografia, pune accent pe ușurința realizarii portretelor perfecte și ofera un plus de securitate și confidențialitate utilizatorilor. Drumul spre fotografia profesionista devine mult mai scurt și mai simplu, iar oricine iși poate surprinde personalitatea, in portrete…

- Trei elevi maramureșeni au participat la Olimpiana Naționala de Religie, desfașurata la Sibiu, in perioada 27 aprilie – 1 mai 2022, Rezultatele lor au fost deosebite: Lazar Marian – premiul II (prof. Vele Rodica) Iluc Gherman Mihai – mențiune (prof. Pop Natalia) Rus Maria – mențiune (prof. Micu Calin)…

- In luna februarie a anului trecut, Hyundai prezenta lumii intregi modelul cu zero emisii Ioniq 5. Primul model dezvoltat pe arhitectura E-GMP, dar și primul model comercializat sub brand-ul Ioniq. Gama lui Ioniq 5 va fi imbogațita cu o versiune de performanța N, debutul acesteia urmand sa aiba loc pana…

- Echipa Under 19 a Farului va lupta pentru un loc in ultimul act cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc U 19. In Liga Elitelor, Farul Constanta este singurul club din Romania care are echipe calificate in semifinale in toate cele patru competitii cu finalitate nationala intrecerile de la categoriile de varsta…

- – Rezultate excelente ale Grupului IMMOFINANZ, cu un profit de 345,8 milioane de euro – Performanța solida in toate fluxurile de venituri duce la o creștere cu 46% a rezultatelor operațiunilor, pana la 210,1 milioane EUR – Rata de ocupare ramane ridicata la 95,1% – EPRA NTA pe acțiune se imbunatațește…