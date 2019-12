Hyundai anunță un plan uriaș de 52 miliarde dolari pentru mașini electrice, autonome, zburătoare și mașini pe hidrogen Hyundai a anunțat un plan &"mamut&" de investiții pe cinci ani în valoare de 52 miliarde dolari dintre care o treime se duc pentru investiții în mașini electrice și autonome. Compania sud-coreeana va investi și în mașini zburatoare, mașini pe hidrogen și diverse servicii de mobilitate. Vor fi dezvoltate și doua noi sub-marci, cu accent pus pe mașini electrice.



Planul numit Strategy 2025 se refera la perioada 2020-2025 și implica investiții anuale de aproape 10 miliarde dolari, în 2018 bugetul investit fiind de 6 miliarde dolari.



Vicepreședintele Hyundai a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

