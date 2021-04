Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul conferinței internaționale organizate de catre Husqvarna anul acesta, Husqvarna Living City 2021, experți din intreaga lume s-au reunit pentru a discuta despre digitalizare și automatizare in intreținerea spațiilor verzi (terenuri de golf, fotbal și altele). Cu aceasta ocazie, suedezii au…

- UPDATE – Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi ”continuarea administrarii” vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, subliniind ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser, dupa…

- Municipiul Bacau va organiza miercuri, 24 februarie 2021, de la ora 11, la Centrul de Afaceri și Expoziții, intalnirea cu tema „Energia din surse regenerabile: cheia viitorului cu emisii reduse de dioxid de carbon al Europei”. Progresul inspre atingerea obiectivelor europene și naționale privind emisiile…

- Aproape jumatate dintre romani considera ca informatiile legate de vaccinul anti-COVID si campania nationala de vaccinare oferite de autoritati sunt insuficiente, in timp ce 15% cred ca sunt inutile, arata un sondaj realizate de catre INSCOP Research si Verifield, in parteneriat cu Centrul de Cercetare…

- Noua dintre pacienții transferați dupa incendiul de la „Matei Balș” sunt in continuare in stare grava, transmit, joi, reprezentanții Ministerului Sanatați. Informațiile centralizate prin Centrul...

- Wallen, care la jumatatea lunii ianuarie a stabilit un record de accesari online cu „Dangerous: The Double Album", ce a petrecut deja trei saptamani in fruntea Billboard 200, a fost inregistrat video, duminica seara, folosind o insulta rasista. In inregistrarea video publicata marti de TMZ, care aparent…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat vineri, 22 ianuarie, in jurul orei 19.00, decesul unei femei de 73 de ani, cunoscuta cu multiple afecțiuni cronice, care se vaccinase anti-Covid in cursul aceleiași zile. Intr-un comunicat de presa, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Consiliului Județean Timiș și Agenția Naționala pentru Egalitatea de Șanse intre Femei și Barbați (ANES) se vor asocia in vederea realizarii unui centru regional pentru consilierea agresorilor. Acest proiect iși propune Reducerea numarului cazurilor de violența domestica și de agresiune impotriva femeilor.…