- Vești bune pentru utilizatorii Iphone! WhatsApp va avea o funcție noua pentru dispozitivele cu sistem de operare iOS. Noua opțiune ar urma sa fie implementata in urmatoarele 2 saptamani. Iata despre ce este vorba.

- Safari pentru iOS a mutat bara de adresa in partea de jos odata cu iOS 16, dar acest concept nu este unul tocmai nou. Internet Explorer pentru Windows Phone a fost printre primele browser-e de mobil care punea bara in partea de jos a ecranului, iar acum, in 2023, chiar și Chrome permite acest lucru…

- Vești bune pentru toți utiizatorii Spotify! De acum, podcast-urile gazduite de aplicația de muzica cunoscuta la nivel internațional vor fi traduse automat in alte limbi. Acest lucru se va face cu ajutorul tehnologiei furnizate de OpenAI. Iata cum va fi posibil acest lucru!

- Anunț important pentru persoanele care utilizeaza aplicația WhatsApp! Va fi lansata o noua funcție pe care oamenii au așteptat-o cu nerabdare de-a lungul anilor. Despre ce schimbare este vorba.

- WhatsApp a inceput sa testeze o versiune pentru iPad, semn ca, nu peste mult timp, cel mai popular serviciu de comunicare va functiona si pe tabletele Apple. Un numar redus de utilizatori ai versiunii beta de WhatsApp pentru iPhone au primit acces la o versiune optimizata pentru iPad, prin intermediul…

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi sunt 5 subiecte, printre care și cererile unor judecatori privind inaintarea propunerii repetate de numire in funcție pana la atingerea plafonului de varsta.

- A inceput un nou an școlar. In majoritatea instituțiilor școlare au fost organizate festivitați de deschidere la care au participat elevi, profesori, parinți, bunici și oficialitați locale. O mare parte dintre elevii cugireni au fost așteptați in școli proaspat modernizate, cu sali de clasa curate și…