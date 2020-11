Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400.000 membri ai armatei ruse vor fi vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, citat de agentia de presa Interfax, transmite Reuters. Aproximativ 80.000 dintre cei 400.000 ar urma sa fie vaccinati anti-COVID-19 pana la finalul lunii…

- "Dupa consultarea cu mediul de afaceri si cu experti, guvernul a optat pentru un model de masuri de carantina care va asigura functionarea economiei si va evita suprasolicitarea sistemului medical”, informeaza un comunicat la guvernului ucrainean. La nivelul Ucrainei, s-au confirmat in total…

- Disprezece copii au fost ucisi si alti cativa raniti intr-un raid aerian impotriva unei moschei in provincia Takhar din nordul Afganistanului, transmite dpa, citata de agerpres . Atacul aerian a avut loc miercuri dupa-amiaza in districtul Baharak, unde luptatori talibani omorasera in cursul diminetii…

- Un șanț adanc sapat pe Calea Eroilor a lasat centrul municipiului Targu Jiu intr-un dezastru. Zona este foarte importanta, avand in vedere ca este vorba de strada care leaga Parcul Central și Parcul „Coloanei Fara Sfarșit”, unde se afla operele brancușiene: Masa Tacerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sarutului…

- Sirbu, in varsta de 62 de ani, a fost director al Spitalului Militar Central si ex-sef al Directiei Medicale a Armatei. Alte date parțiale din țara arata ca, la Primaria Suceava, Florin Sinescu a obținut 9,19% din voturi, iar la CJ Suceava, Pro Romania a primit 4,16% voturi. La Primaria Alba Iulia,…

- MOSCOVA, 14 sep – Sputnik. Atunci cand nu ești capabil sa iei decizii, transferi toata responsabilitatea pe umerii altora. Berlinul declara ca reacția la otravirea lui Aleksei Navalnii, care ar putea include, posibil, și suspendarea construcției Nord Stream 2, depinde in mare parte de Rusia:…

- CHIȘINAU, 3 sept - Sputnik. Guvernul a aprobat noi modificari la Legea Bugetului de Stat. Premierul Ion Chicu a declarat ca este o precondiție a FMI de a diminua deficitul bugetar de la 8,5% la 8%. Astfel, veniturile vor fi de 37,2 miliarde de lei, cheltuielile vor fi de peste 53 de miliarde de lei,…

- India a acuzat China ca a incalcat acordul de frontiera la care s-a ajuns in timpul recentelor discuții pentru pace, relateaza BBC. Cele doua puteri nucleare s-au acuzat reciproc ca au trecut frontiera slab delimitata. India a spus ca trupele chineze au efectuat „mișcari militare” in noaptea de 29 august…