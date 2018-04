Hușana urcă în clasament Duminica, 22 aprilie, fotbaliștii AS Hușana au facut deplasarea la Perieni pentru meciul cu Multim, ocupanta locului penultim in Liga 4 Vaslui. “Plimbarea” a fost una de bun augur pentru echipa Hușului, care a caștigat meciul cu 3-0, golurile fiind inscrise de Sergiu Ruja și Andrei Vlad. Ca urmare, hușenii au urcat pe locul 4 in clasament. “Ne doream o victorie, de altfel previzibila prin prisma locurilor ocupate in clasament, dar știam ca nu va fi ușor. Ne-am temut mult de calitatea terenului din localitate și de eventualele accidentari ale jucatorilor noștri. Am reușit obținerea celor trei puncte… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 25-a. Steaua a batut la Focșani. Program și clasament. In primul meci al etapei, liderul Steaua București s-a impus greu, la Focșani, scor 28-26. Programul etapei a 25-a Joi, 29 martie 15.00 CSM Focșani – Steaua 26-28 16.30 CSM București – Minaur Baia Mare…

- Naționala U19 a Romaniei joaca azi, de la ora 20:00, contra Suediei, al doilea meci de la Turul de Elita. Partida de pe Ilie Oana este una foarte importanta pentru tricolori, care pot obține biletele pentru turneul final din Finlanda. Meciul dintre cele doua nu este la TV, doar poate fi urmarit LIVEVIDEO…

- APRECIATI…”Sunt nenumarate motive sa vizitezi Romania si capitala sa, Bucurestiul, insa foarte putini oameni aleg sa iasa din arealul marilor orase, pentru a vedea frumusetea micilor si linistitelor localitati. Va invitam sa cunoasteti 14 orase mici din Romania, ideale pentru o destinatie de vacanta.”…

- Din pricina conditiilor meteorologice nefavorabile, meciul de baschet dintre echipele feminine CS Phoenix Constanta si CS Agronomia Bucuresti, programat initial duminica, 4 martie, la Sala Sporturilor, a fost reprogramat pentru marti, 6 martie, de la ora 17. Partida conteaza pentru runda a Vlll-a a…

- Gigi Becali i-a dat afara din lot pe Vlad și pe Enache. ”La Roma va apara Stancioiu”. Toate reacțiile dupa derby-ul Dinamo – FCSB 2-2. Primele victime de dupa remiza cu Dinamo sunt Enache, autorul unei mari ratari, și tanarul portar Andrei Vlad. Gigi Becali, patron FCSB: ”Enache nu va mai fi in lot.…

- Handbalistele junioare II de la LPS Vaslui și-au consolidat poziția a treia in clasament, dupa victoria cu LPS Suceava, scor 29-21. Handbalistele junioare II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au caștigat in deplasare cu LPS Suceava, scor 29-21, consolidandu-și poziția a treia in clasament,…

- ETAPA… Liga Nationala de handbal masculin programeaza astazi, incepand cu ora 17:00, meciul dintre Politehnica Iasi si HC Vaslui, partida ce conteaza pentru runda cu numarul 16 a intrecerii nationale. Meciul din aceasta seara se prefateaza a fi unul extrem de interesant. Desi adversara noastra trece…

- CSU Alba Iulia traverseaza o perioada critica, seriei aproape interminabile de infrangeri adaugandu-se si o sanctiune din partea Federatiei Romane de Baschet, decizie conform careia formatia din Cetatea Marii Uniri a pierdut la „masa verde” confruntarea cu Olimpia Brasov, scor 0-20, neacordandu-se nici…