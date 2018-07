Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Cel putin 24 de persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma accidentului feroviar produs duminica in nord-vestul Turciei, a anuntat Recep Akdag, ministrul turc al Sanatatii, potrivit site-ului cotidianului Hurriyet.

- Realegerea lui Recep Erdogan in funcția de președinte al Turciei nu a fost bine primita de presa americana. Washington Examiner afirma ca, sub regimul Erdogan, aceasta țara a incetat sa mai fie un aliat de nadejde al americanilor in cadrul NATO.

- UE a constatat marti ca negocierile de aderare cu Turcia sunt ''efectiv intr-un punct mort', in timp ce tara "se indeparteaza din ce in ce mai mult'' de blocul comunitar, potrivit concluziilor unei reuniuni care a avut loc la Luxemburg si la care au participat ministrii afacerilor…

- Turcia iși alege președintele și Parlamentul. Un moment electoral cu totul special in istoria țarii, așa catalogheaza analiștii scrutinul de azi. Cine va deveni președinte acum va avea puteri executive fara precedent in istoria moderna a Turciei, asta ca urmare a schimbarii Constituției. Actualul președinte,…

- Un tribunal din Izmir, vestul Turciei, a condamnat luni (21 mai) la inchisoare pe viața 104 foști militari considerati vinovati de implicare in puciul esuat din iulie 2016 impotriva președintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza mass-media turca, potrivit Le Monde , citat de Rador.

- Consiliul de Securitate al Turciei a transmis, marti, Parlamentului o motiune pentru extinderea starii de urgenta instituita dupa tentativa de lovitura de stat din 2016, a anuntat Bekir Bozdag, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.